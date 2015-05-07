欧洲股市尾盘反弹收平 因债市收复失地且欧元转跌

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦5月7日 - 欧洲股市周四基本收平，尾盘出现反弹，因公债跌势缓和，且欧元兑美元回吐涨幅，部分受助于一些优于预期的美国经济数据。
出口企业权值较重的德股DAX指数.GDAXI得益于欧元走软，以0.51%领涨，收报11,407.97点。
稍早触及10周高位的欧元兑美元在美国公布上周初请失业金人数少与预期后下滑，且德国公债收益率回落。
本周油价反弹导致通缩忧虑消退。这也暗示尽管经济数据有好有坏，美联储可能较预期提前升息，从而引发债市和股市遭抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3基本收平，报1,547.04点，早盘跌至2月底来最低。
英国富时100指数.FTSE跌0.67%，报6,886.95点，今日英国大选可能产生一较软弱政府，迫使英国就欧盟成员国地位进行投票，及促使苏格兰独立。
法国CAC指数.FCHI收低0.29%，收报4,967.22点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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