欧洲股市大涨2.8% 英国保守党赢得大选带动英股领涨

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦5月8日 - 欧洲股市周五强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。
美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，这支撑了整体市场信心。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数.FTSE大涨2.32%，报7,046.82点。
英国莱斯银行集团(LLOY.L)劲升5.7%，因工党提议的银行业征税威胁消除，公用事业公司Centrica (CNA.L)激升8.1%，因如果工党获胜，可能冻结公用事业收费，令该公司业绩受影响。英国防务集团Babcock (BAB.L)暴涨9.4%。
另外，农化巨头先正达(Syngenta)SYNN.VX飙升19.3%，此前该公司拒绝了孟山都(MON.N)提出的450亿美元收购报价，称报价过低，且没有完全考虑到监管风险。
诺基亚NOK1V.HE急升4.1%，此前纽约时报报导，出租车服务公司优步提出以30亿美元收购诺基亚的地图业务HERE。
德股DAX指数.GDAXI大涨2.65%，收报11,709.73点。法国CAC指数.FCHI收高2.48%，收报5,090.39点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)