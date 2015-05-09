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国际财经 | 2015年 5月 9日 星期六 11:33 BJT

欧洲股市大涨2.8% 英国保守党赢得大选带动英股领涨

路透伦敦5月8日 - 欧洲股市周五强劲反弹，英国大选结果显示首相卡梅伦领导的亲商保守党赢得连任五年后，英股领涨。

美国和欧洲公债市场恢复平静以及美国就业数据显示，4月就业增长重拾动能及失业率降至近七年低点，这支撑了整体市场信心。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲扬2.83%，报1,590.75点，英国富时100指数.FTSE大涨2.32%，报7,046.82点。

英国莱斯银行集团(LLOY.L)劲升5.7%，因工党提议的银行业征税威胁消除，公用事业公司Centrica (CNA.L)激升8.1%，因如果工党获胜，可能冻结公用事业收费，令该公司业绩受影响。英国防务集团Babcock (BAB.L)暴涨9.4%。

另外，农化巨头先正达(Syngenta)SYNN.VX飙升19.3%，此前该公司拒绝了孟山都(MON.N)提出的450亿美元收购报价，称报价过低，且没有完全考虑到监管风险。

诺基亚NOK1V.HE急升4.1%，此前纽约时报报导，出租车服务公司优步提出以30亿美元收购诺基亚的地图业务HERE。

德股DAX指数.GDAXI大涨2.65%，收报11,709.73点。法国CAC指数.FCHI收高2.48%，收报5,090.39点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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