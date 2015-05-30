欧股收低 因希腊磋商僵持不下且欧元区数据疲弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月29日 - 欧洲股市周五下跌，势将录得周线下滑，因有关希腊救助谈判进展的信号不一，且数据显示上月欧元区民间贷款增长接近停滞，令投资者感到不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.8%，报1,586.30点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌2.2%。
英国富时100指数.FTSE收跌0.8%，报6,984.43点。法股CAC指数.FCHI收低2.53%，报5,007.89点。德股DAX指数.GDAXI收低2.26%，报11,413.82点。
希腊指标股指.ATG下跌1.4%。
空中客车(Airbus)(AIR.PA)劲跌4.1%，带领股指下挫。交易商表示，空中客车的策略长Marwan Lahoud表示，撞毁的空中客车A400M飞机黑盒的分析透露，飞机在最终组装出现质量问题。
希腊政府发言人表示，希腊希望能在周日前达成改革换现金的协议，但欧元区官员暗示要达成协议还有一段长距离。
欧洲央行周五公布的数据显示，欧元区4月对家庭和企业的贷款接近停滞，自前月的小幅改善下滑。央行数据显示，4月对民间部门的贷款较上年同期持平，3月为成长0.1%。路透调查预估该项指标将成长0.2%。在这数据公布后，欧洲股指扩大跌幅。
尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在本周下跌2%，但本月仍上涨约0.7%，一些投资者表示，对欧股有信心。
“我们增持欧股。我们看到的，是经济周期正在开始，”UBS Wealth Management全球资产配置部门主管Mads Pedersen说。
“(欧洲)实施很多刺激举措，我们认为未来6-12个月，企业盈利将更强劲增长。”
Associated British Foods (ABF.L)升幅居前，大涨2.6%，触及两个月高位，此前高盛将该股评级从“卖出”上调至“买入”。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。