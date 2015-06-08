欧洲股市下跌 德志意银行急升约4%未能力挽狂澜

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦6月8日 - 欧洲股市周一走低，受累于欧债收益率和欧元上涨。德国最大银行德志意银行(DBKGn.DE)周一急升约4%，因该行任命新的执行长，但未能抵销欧股的跌势。
德股DAX指数.GDAXI收低1.18%，报11,064.92点，此为2月底来最低收位。德志意银行是今日DAX指数中唯一两家收升的成份股之一。DAX指数从4月触及的纪录高位回落超过10%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.94%，报1,529.08点。
交易商和分析师预计，欧元区股市短期升幅不大，且希腊和国际债权人的债务磋商仍未找到解决方法。希腊股市指数.ATG收跌2.7%。
“公债收益率不断上升，且希腊债务磋商仍僵持不下，令投资者保持谨慎，”CMC Markets分析师Michael Hewson说。
欧洲能源股和矿业股下挫超过1%，因油价下滑，受中国燃料进口减少和石油输出国组织(OPEC)维持原油产量目标不变的决定拖累。
饮料集团帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)急升近7%，受一巴西亿万富翁考虑出价收购该公司的消息带动。欧洲最大的生物科技公司Actelion ATLN.VX上涨，因报导称Shire (SHP.L)有意买入该公司。
英国富时100指数.FTSE收跌0.21%，报6,790.04点。法股CAC指数.FCHI收低1.28%，报4,857.66点。
法国财长萨潘周一称，希腊退出欧元区对欧元区经济或金融而言“算不上严重”，但却有损欧洲一体化大业。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。