欧股结束六日连跌大涨 交易商称近期跌势过度

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦6月10日 - 欧洲股市周三结束六日连跌，德股从2月来低点强劲反弹，因交易商称近期抛售过度。
交易商还指出，彭博报道暗示德国可能考虑放松金援希腊的条件。但之后德国政府发言人回应称，德国将仅接受希腊同国际债权人达成的改革换现金协议。
近期固定收益市场大幅波动，重创股市。德债收益率周三升穿1%，为9月来首见，数月前欧洲央行才开始购债计划，以图激活欧元区经济成长。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.74%，报1,548.82点，创5月初来最大单日升幅，所有主要板块均走强。交易商称尽管近期股市下挫，但经济和企业业绩方面仍对股市有利。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数相对强弱指标(RSI)在技术性“超卖”区域30附近徘徊，这通常会引发反弹。
德股DAX指数.GDAXI大涨2.4%，报11,265.39点，几乎收复过去一周所有失地，但自4月高位仍跌9%。
英国富时100指数.FTSE收高1.13%，报6,830.27点。法股CAC指数.FCHI收高1.75%，报4,934.91点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。