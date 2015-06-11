欧股从日高回落 因对希腊危机的谨慎情绪回场

路透伦敦6月11日 - 欧洲股市周四的涨势降温，因希腊债务问题的不确定持续，令股指从稍早高位回软。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,557.95点，低于周四日内高位1,568.89点。

希腊ATG指数.ATG收涨8.2%，希腊银行指数.FTATBNK暴涨17.5%。

不过，在希腊股票市场收市后，国际货币基金组织(IMF)表示，同希腊的救助磋商仍有“重大分歧”。

IMF言论令欧洲股市在尾盘缩减升幅。如果没有救助资金偿还在6月底到期的IMF贷款，希腊将会违约。

欧洲券商DEGIRO董事Gijs Nagel说，一些投资者担心希腊债务磋商将一拖再拖，且对债市的担忧已使股市从今年高位回落。

希腊总理齐普拉斯和欧盟执委会主席贾克周四就希腊债务危机进行的会谈已经结束，称会继续磋商。

汽车股.SXAP是表现最好的板块之一。戴姆勒(DAIGn.DE)上扬1.3%，此前戴姆勒预计第二季公司表现将好于第一季。PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)攀升，因臆测它可能是同业菲亚特 (FCHA.MI)的并购目标。

德股DAX指数.GDAXI收涨0.6%，报11,332.78点。英国富时100指数.FTSE收高0.24%，报6,846.74点。法股CAC指数.FCHI收高0.74%，报4,971.37点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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