欧洲股市小涨 希腊股市在三年低点附近徘徊

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月19日 - 欧洲股市周五上涨，受法国电信类股以及德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)上涨扶助，但对希腊局势的担忧限制了升幅。
但主要股指尾盘缩减涨幅，因美股回吐昨日大涨的升幅，且6月选择权到期令市场波动性增加。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,529.65点，本周该指数跌0.9%。
法国电信集团Numericable NUME.PA升3.8%，受券商Kepler乐观评论提振。法国宣布了移动电话频谱销售后，Orange (ORAN.PA)上扬0.9%。
蒂森克虏伯劲扬2.4%，此前花旗集团将该股评等由“中性”上调至“买入”。
不过一些交易商仍谨慎，因希腊同债权人的谈判毫无进展。
欧元区领导人周一将举行紧急峰会，尽力避免希腊出现违约，此前希腊银行资金外流加速，且希腊债务谈判久拖未决拖累政府营收减少。
希腊ATG股指.ATG升0.7%，但仍接近本周稍早触及的近三年低点，今年迄今该指数下挫17%，表现远逊于FTSEurofirst指数同期13%的升幅。
德股DAX指数.GDAXI跌0.54%，报11,040.10点，法股CAC指数.FCHI上涨0.25%，报4,815.37点；英国富时100指数.FTSE微升0.04%，报6,710.45点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。