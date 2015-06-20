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国际财经 | 2015年 6月 20日 星期六 10:35 BJT

欧洲股市小涨 希腊股市在三年低点附近徘徊

路透伦敦6月19日 - 欧洲股市周五上涨，受法国电信类股以及德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)上涨扶助，但对希腊局势的担忧限制了升幅。

但主要股指尾盘缩减涨幅，因美股回吐昨日大涨的升幅，且6月选择权到期令市场波动性增加。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,529.65点，本周该指数跌0.9%。

法国电信集团Numericable NUME.PA升3.8%，受券商Kepler乐观评论提振。法国宣布了移动电话频谱销售后，Orange (ORAN.PA)上扬0.9%。

蒂森克虏伯劲扬2.4%，此前花旗集团将该股评等由“中性”上调至“买入”。

不过一些交易商仍谨慎，因希腊同债权人的谈判毫无进展。

欧元区领导人周一将举行紧急峰会，尽力避免希腊出现违约，此前希腊银行资金外流加速，且希腊债务谈判久拖未决拖累政府营收减少。

希腊ATG股指.ATG升0.7%，但仍接近本周稍早触及的近三年低点，今年迄今该指数下挫17%，表现远逊于FTSEurofirst指数同期13%的升幅。

德股DAX指数.GDAXI跌0.54%，报11,040.10点，法股CAC指数.FCHI上涨0.25%，报4,815.37点；英国富时100指数.FTSE微升0.04%，报6,710.45点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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