欧洲股市升至三周高位 因希腊有望达成债务协议

加拿大驻美大使称特朗普政府的贸易顾虑重点不在加拿大

路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”