欧洲股市升至三周高位 因希腊有望达成债务协议

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周二攀升至三周高位，延续昨日升势，因预期希腊更接近达成债务协议。
比利时超市集团Delhaize DELB.BR急升近9%，此前同业Ahold称两家公司已经到了合并谈判的最后阶段。
希腊ATG股指.ATG升6.1%，昨日已经猛涨9%，该国指标银行股指数.FTATBNK劲扬10.4%。
希腊ATG指数自年初以来仍跌约4%，受希腊债务危机拖累，但已自上周大跌中反弹。
希腊周一提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础，有望达成协议释出金援，避免违约。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.13%，报1,583.30点，触及三周高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E周一劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。今日收高0.8%。
德股DAX指数.GDAXI涨0.72%，报11,542.54点，法股CAC指数.FCHI劲升1.18%，报5,057.68点；英国富时100指数.FTSE升0.13%，报6,834.87点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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