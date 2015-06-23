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国际财经 | 2015年 6月 24日 星期三 07:21 BJT

欧洲股市升至三周高位 因希腊有望达成债务协议

路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周二攀升至三周高位，延续昨日升势，因预期希腊更接近达成债务协议。

比利时超市集团Delhaize DELB.BR急升近9%，此前同业Ahold称两家公司已经到了合并谈判的最后阶段。

希腊ATG股指.ATG升6.1%，昨日已经猛涨9%，该国指标银行股指数.FTATBNK劲扬10.4%。

希腊ATG指数自年初以来仍跌约4%，受希腊债务危机拖累，但已自上周大跌中反弹。

希腊周一提出新改革提案，被欧元区领导人视为可能达成协议的基础，有望达成协议释出金援，避免违约。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.13%，报1,583.30点，触及三周高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E周一劲升4.1%，为2012年8月来最大单日百分比升幅。今日收高0.8%。

德股DAX指数.GDAXI涨0.72%，报11,542.54点，法股CAC指数.FCHI劲升1.18%，报5,057.68点；英国富时100指数.FTSE升0.13%，报6,834.87点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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