欧洲股市受商品类股拖累下跌 英国国防类股上涨

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦/米兰11月23日 - 欧洲股市周一下跌，需求放缓拖累商品和能源类股下跌，但包括劳斯莱斯(RR.L)在内的英国国防类股上涨，受助于该国增加军事支出计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.3%，报1,500.14点，摆脱了盘初的低点，因欧元区企业活动数据好于预期。欧洲STOXX 50 指数.STOXX50E下跌0.2%。
矿业股.SXPP在各类股中跌幅靠前，下跌1%，此前金属价格跌至多年低位，受累于对中国的需求担忧以及美元走强。
油气类股.SXEP受压于布兰特原油价格疲弱，但摆脱了日内低位，收跌0.4%，此前沙特称，愿意与其他产油国合作以稳定价格。
“看上去‘供应过剩’将持续一段时间，”Interactive Investor的零售金融衍生品负责人Mike McCudden称。他补充道，沙特的消息不会造成什么影响，除非有具体的行动予以支持。
“对中国成长的担忧犹在，将会影响商品的价格，并对欧洲股市施压，”他称。
劳斯莱斯和BAE Systems (BAES.L)分别上涨3.1%和1%，此前英国财政大臣奥斯本称，英国计划购买更多的战斗机，将反恐支出提高30%。
意大利股指FTSE MIB上涨0.7%，是欧洲唯一收涨的主要股市。
英国富时100指数.FTSE下跌0.46%，收报6,305.49点。德国DAX指数.GDAXI下跌0.25%，报11,092.31点。法国CAC指数.FCHI下跌0.44%，报4,889.12点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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