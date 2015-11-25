欧洲股市上涨 受助于欧元下跌和公司上调股息

路透伦敦/米兰11月25日 - 欧洲股市周三大幅上涨，受助于欧元走软及Metro(MEOG.DE)和LafargeHolcim LHN.VX宣布将上调股息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3指数上涨1.44%，收报1,502.46点。该股指本周前两个交易日累积下跌1.6%。从欧元走弱获益最大的德国DAX指数.GDAXI上涨2.5%。

欧元兑美元周三在跌至七个月低位后反弹，此前路透报导称，欧洲央行正考虑一些政策选项，如实施两级存款利率，或扩大购债规模。

西班牙IBEX指数.IBEX仅上涨0.2%，受压于银行股下跌，部分因为银行对陷于困境的西班牙能源公司Abengoa (ABG.MC)有敞口，该公司开始破产保护程序后股价劲跌52%。

德国零售商Metro急升5.8%，此前公司上调股息的幅度高于预期，该公司还称，从现在开始，以后每年都会将更多的利润通过派发股息返的方式还给股东，公司称重组取得了积极的效果，债务状况大幅改善。

LafargeHolcim LHN.VX跳涨4.3%，此前公司提议的派发股息的金额高于今年稍早的计划，尽管利润没能达到预期。

大众汽车(VOWG_p.DE)急升3.8%，此前公司称，对850万辆柴油车进行技术改造，使其符合欧洲排放标准的工作比预计的简单，但公司不会削减计划中的67亿欧元用于排放丑闻的拨备。

英国富时100指数.FTSE上涨0.96%，收报6,337.64点。德国DAX指数.GDAXI上涨2.15%，报11,169.54点。法国CAC指数.FCHI上涨1.51%，报4,892.99点。(完)