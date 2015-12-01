欧股下跌 受累于Linde因下调中期目标急跌

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月1日 - 欧洲股市周二下跌，受累于全球销量最大的工业气体公司Linde (LING.DE)因下调2017年利润目标而急跌。
Linde急跌14.3%，拖累同业公司Air Liquide (AIRP.PA)走低，两者对泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3拖累最大。
该指数收跌0.35%，报1,512.68点。欧洲绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.8%。
Mirabaud Securities证券销售高管Rupert Baker称，Linde的下跌表明欧洲股市最近的上涨是“低质”上涨，主要受欧洲央行祭出更多刺激措施的预期推动，而不是受强劲业绩推动。
但欧洲银行类股<.SX7P .SX7E上涨，受助于英国的银行上扬，此前英国的主要银行通过了英国央行最新的“压力测试”。
德国公用事业公司RWE (RWEG.DE)急升近17%，因该公司计划将可再生能源、电网和零售业务分拆成为一家独立的公司，并将在明年底的首次公开招股(IPO)中出售10%股份。
Peregrine & Black高级分析师Markus Huber称，整体来看，市场人气仍然正面，因预计欧洲央行将在周四的会议上下调存款利率，并延长量化宽松计划。
但Huber补充道，一些投资者可能不会在本周末前向股市投入新的资金，届时短期宏观经济情势可能会变得更明朗些。
市场人士在等待周五的美国就业数据，预计将为美国本月升息可能性提供的新线索。
英国富时100指数.FTSE上涨0.62%，收报6,395.65点。德国DAX指数.GDAXI下跌1.06%，报11,261.24点。法国CAC指数.FCHI下跌0.87%，报4,914.53点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。