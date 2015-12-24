欧洲股市变动不大 英国股市受商品股升势提振

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透伦敦12月24日 - 欧洲股市周四收盘变动不大，油价进一步反弹带动商品类股攀升，提振英国股市上涨，从而支撑了欧洲股市。
德国股市今日休市，欧洲其它股市在圣诞节假日前只交易半天，交易量低于平均值。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 .FTEU3微跌0.06%，报1,439.94点。
大型油气公司BP(BP.L)和皇家荷兰壳牌(RDSa.L)分别攀升1.5%和0.4%，因美国原油连续第四个交易日上涨。
“英国股市受益于油价最近的反弹，”Connor Campbell分析师Spreadex称。
“圣诞节前油价麻烦不断，现在在略低于每桶38美元的水准徘徊，受助于周三发布的库存数据，”他称。
对于中国经济放缓的担忧在今年下半年打击了英国和其它欧洲市场。中国是石油和金属等大宗商品的主要消费国。
不过，12月底这些市场有所反弹，部分由于中国发出采取经济刺激措施的信号。
欧洲央行实施的纪录低位利率政策，以及推动欧元区经济复苏的其它举措也支撑了欧洲股市。
自2015年初以来，富时100指数下跌近5%，但法国CAC和德国DAX指数上涨约9%。
英国富时100指数.FTSE收升0.22%，报6,254.64点；法股CAC 40指数.FCHI微跌0.24%，报4,663.18点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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