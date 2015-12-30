欧洲股市收跌 因商品价格走低拖累矿业股和能源股下滑

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦12月30日 - 欧洲股市周三下跌，因商品价格走低，拖累矿业股和能源股下跌。
线上超市集团Ocado (OCDO.L)大跌3.3%，因投资者担忧来自亚马逊(AMZN.O)的竞争日益激烈。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.8%。
英股富时100指数.FTSE 收低0.64%，报6,274.05点。德股DAX指数.GDAXI收跌1.08%，报10,743.01点，法股CAC指数.FCHI收低0.52%，报4,677.14点。
“油价持续疲弱拖累股市下跌，”Mirabaud Securities资深股票销售高管John Plassard说。
布兰特原油周三再度跌向11年低位，因上周美国原油库存增加和沙特重申维持其石油政策不变。
这导致BP(BP.L)和道达尔 (TOTF.PA)下跌；英国矿业股也下滑，因金属价格走软，受累于对中国需求放缓的担忧。
英股富时100指数今年迄今下跌约4%，从4月触及的纪录高位下跌。
不过，欧洲大陆股市表现较好，部份受助于欧洲央行的经济刺激计划。
FTSEurofirst 300指数年内迄今上涨约6%，德股DAX指数同期上涨10%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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