欧洲股市走低 因经济数据令人失望

路透伦敦9月23日 - 欧洲股市周二连跌第二日，因数据显示，本月法国企业活动萎缩，德国制造业成长放缓。

奥地利Raiffeisen Bank International (RBIV.VI)急跌10%，为跌幅最大的FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股之一。该行表示，乌克兰和匈牙利问题可能导致今年录得多达5亿欧元的损失。

法国CAC 40指数表现不及其他欧洲市场，因Markit公布的数据显示，法国9月企业活动再度萎缩，因服务业活动下滑的幅度超过预期。

CAC 40指数.FCHI收跌1.87%，报4,359.35点。FTSEurofirst 300指数收挫1.34%，报1,374.85点，盘中触及一周低位。该指数周一下跌0.6%。

德国9月Markit综合PMI升至54.0，高于8月的53.7，在荣枯分水岭50关卡上方进一步攀升。数据显示德国经济继第二季意外萎缩后，第三季已有所成长。德国公布的数据显示，民间行业9月连续第17个月增长，但制造业扩张速度为去年6月以来最慢。

Markit欧元区综合PMI初值下滑至九个月低点52.3，略低于路透调查预估的持平于8月读值52.5。企业连续第30个月下调价格。制造业PMI初值创2013年7月以来最低。

“对市场而言，欧元区经济仍未走出困境，复苏--尤其是名义GDP指标--仍不够强劲，不足以给企业获利带来很大的提振，也不足以使公共和民间行业的高负债收入比有所降低，”瑞信称。

类股方面，制药类股大幅走低，因美国财政部针对税负倒置等企业避税之道采取行动。

德股DAX指数.GDAXI收跌1.58%至9,595.03点。英国富时100指数.FTSE回落1.44%至6,676.08点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。