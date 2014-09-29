欧洲股市走低 汇丰等在香港有曝险的个股领跌

路透伦敦9月29日 - 欧洲股市周一走低，汇丰(HSBA.L)、LVMH集团(LVMH.PA)等在香港有曝险的个股领跌，因该地区的示威活动仍在继续。

香港警察在周日傍晚至周一凌晨多次施放催泪弹，但仍未能驱散聚集在中环的支持民主的示威者。这是自25年前天安门事件后中国政府面临的最大的政治挑战之一。

汇丰、花旗(C.N)、中国银行(601988.SS)、渣打银行(STAN.L)和星展银行(DBSM.SI)等暂时关闭了部分营业点，并建议员工在家工作或到其他分支上班。

汇丰急跌2.3%，渣打银行回落1.6%，为今日跌幅居前的个股之一。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,371.11点。

奢侈品类股也受到香港动荡局势的影响，因近几年，很多奢侈品企业将越来越富有的中国客户作为目标客户群之一。

LVMH下跌1.5%。

“香港的局势、以及10月股市通常表现疲弱这两个因素，使原本已经对股市不利环境雪上加霜，”瑞士的银行Reyl的首席投资长Francois Savary表示。

不过，Savary指出，对欧洲央行将推新刺激举措的预期将限制香港动荡引发的股市跌幅。

希腊股市.ATG急跌3.1%，因Attica Bank (BOAr.AT)重挫10.7%和公债收益率攀升。

法国CAC 40指数.FCHI跌0.83%，收报4,358.07点；德股DAX指数.GDAXI收跌0.71%，至9,422.91点；英国富时100指数.FTSE回落0.04%，至6,646.60点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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