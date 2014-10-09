欧洲股市触及两个月低位

美国财长努钦称特朗普“绝对没有”试图口头打压美元汇价（更新版）
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”
路透伦敦10月9日 - 欧洲股市周四创下两个月新低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续推行货币刺激政策令市场释怀的影响退居次席，投资者担心欧洲疲弱的经济前景。
美联储昨日公布的上次会议记录显示，联储不急于升息，一度提振欧洲股市。
贵金属矿商Fresnillo (FRES.L)和Randgold Resources (RRS.L)劲升逾6%，因金价攀升至两周最高，受美联储会议记录带动。
但近期一系列欧洲经济数据疲弱，欧洲央行迄今的刺激措施不及市场预期，导致投资者对欧股稍早涨势获利了结。
“美联储会议记录公布后，人们略为看多欧股，但欧洲的情况没有改变，”Tradition经纪Mike Reuter说，“所以人们把握欧股上涨的机会，作部份获利了结。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%，报1,313.80点，连续第三日下跌，且创下两个月新低1,311.13点。
欧元区银行股.SX7E下挫1.1%，意大利.TRXFLDITPBANK、法国.TRXFLDFRPBANK和葡萄牙银行股.TRXFLDFRPBANK领跌。
英国富时100指数.FTSE回落0.78%，报6,431.85点；德国DAX指数.GDAXI收高0.11%，报9,005.02点；法国CAC 40指数.FCHI收挫0.64%，报4,141.45点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”
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