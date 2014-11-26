欧洲股市微升 德股连升10日创18个月最长升势

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎11月26日 - 欧洲股市周三微升，德股DAX指数连升10日，因投资人押注欧洲央行将进一步实施刺激性货币政策。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，央行可能最早在明年首季决定是否开始后购买公债。
不过石油服务类股重启跌势，限制了股市升幅，挪威离岸钻井公司Seadrill(SDRL.OL)取消派发股息后股价暴跌18%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.02%，报1,389.18点，盘中在窄幅区间内交投。
德国DAX指数.GDAXI收高0.55%，报9,915.56点，创下去年5月来最长升势。
“人气利多，”Peregrine & Black高级交易员Markus Huber表示，“我们作多德股是因美股已经大幅跑赢，即便美国经济成长强劲，但已经在股价中消化了，而德国股市未来会有更大的空间。”
近几周欧股大涨，因预期欧洲央行将实施包括量化宽松政策在内的更多刺激措施。
英国富时100指数.FTSE微跌0.03%，收报6,729.17点；法国CAC指数.FCHI下滑0.2%，收报4,373.42点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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