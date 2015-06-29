欧洲股市创2011年来最大单日跌幅 因希腊危机加剧

路透伦敦6月26日 - 欧元区股市周一录得2011年来最大单日跌幅，南欧银行股跌幅居前，因希腊关闭银行，并实施资本控制。

欧元区银行股.SX7E的市值蒸发了约300亿欧元(333亿美元)，因投资者担忧希腊退欧可能造成的涟漪效应，随即抛售金融股。

不过抛售没有达到恐慌程度，欧股今年迄今仍有约10%的升幅，离七年高位不远。

部分投资人表示已经开始寻找买入机会，因相信欧洲央行将入市干预以遏制长期的市场波动。其他投资人表示，仍押注可能避免“希腊退欧”。

“今日金融市场的反应消极，但没有感到恐慌。”NN Investment Partners策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌4.2%，报3,468.90点，为四年内表现最差的一日。

葡萄牙和意大利指标指数重挫5%。欧洲股市波动性指数.V2TX攀升至六个月高位。

希腊股市周一关闭，美国上市的希腊股票遭受重创。

希腊在欧洲经济中的占比很小，但周一对该国问题将扩散至葡萄牙和西班牙等欧元区二线经济体的担忧加剧。

“市场真的担忧希腊的危机扩散，”Christopher Street Capital研究部主管Chris Parkinson说。

STOXX Europe 600指数表现最差的10只成份股中有八只是银行股。

一些较为乐观的投资者称，欧洲央行将采取行动限制市场长期动荡造成的影响。他们在寻找买入的机会。

“我们认为目前的危机－无论结果如何－可能不会损害欧洲股市的长期前景，”巴克莱的策略师在一份给客户的报告中写道。

高盛在一份报告中称，他们的基本展望仍然是希腊将留在欧元区，尽管退欧的风险不断上升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌2.78%，报1,530.27点。

德股DAX指数.GDAXI重挫3.56%，收报11,083.20点，法股CAC指数.FCHI急跌3.74%，报4,869.82点；英国富时100指数.FTSE下挫1.97%，报6,620.48点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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