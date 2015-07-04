欧洲股市收低 希腊忧虑拖累欧股创今年最大周度跌幅

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月3日 - 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数本周创今年最大周度跌幅，因市场受希腊公投结果的不确定性拖累，这可能决定希腊能否留在欧元区。
Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.62%，报1,518.35点。
德国DAX指数.GDAXI收低0.37%，报11,058.39点，该指数较4月触及的纪录高位低11%。
因希腊债务危机忧虑，欧股受创。本周希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，且将在周日举行公投决定是否接受债权人的救助条件。
希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收挫0.67%，报6,585.78点；；法国CAC指数.FCHI下跌0.57%，收报4,808.22点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。