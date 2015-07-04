欧洲股市收低 希腊忧虑拖累欧股创今年最大周度跌幅

Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.6%，报3,441.76点，本周跌幅约5%，为12月来最大周度跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.62%，报1,518.35点。

德国DAX指数.GDAXI收低0.37%，报11,058.39点，该指数较4月触及的纪录高位低11%。

因希腊债务危机忧虑，欧股受创。本周希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，且将在周日举行公投决定是否接受债权人的救助条件。

希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。