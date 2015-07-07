欧洲股市续挫 关注欧元区希腊问题紧急峰会

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月7日 - 欧洲股市周二延续跌势，希腊作出努力，希望在欧元区紧急峰会上能获得新的救助协议，这被视为是希腊达成救助交易的最后机会。
德国总理梅克尔表示，要达成协议只剩几天的时间。
希腊政府官员在周二称，今天的欧元集团会议没打算要做决定，只是为欧元区领导人峰会作准备；希腊的提议将在周二和周三被讨论，目标是尽快达成协议。希腊官员又称，希腊政府上周二提出的提议仍然有效，将有一些改进。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.6%，报1,476.47点，Euro STOXX 50指数.STOXX50E 下挫2.1%，延续周一下跌2.2%的頽势。
“我们看到投资者对希腊问题表示失望，遂尽快放弃了股市，投向避险资产，”IG市场分析师Chris Beauchamp说。
法国总统奥朗德周二称，希腊需要提出严肃、可靠的提议。
罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)(RR.L)下挫5.4%，在周一录得6.3%的跌幅后续跌，因该公司在九个月内第三次发出盈警，券商下调了对罗尔斯-罗伊斯的评级。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收挫1.58%，报6,432.21点；法国CAC指数.FCHI急跌2.27%，收报4,604.64点。德国DAX指数.GDAXI收跌1.96%，报10,676.78点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。