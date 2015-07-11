欧洲股市劲升逾2% 因希腊做出重大让步令投资人寄望能达成协议

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月10日 - 欧洲股市周五劲升，此前希腊做出重大让步，这是该国为从债权人获得新资金，并避免违约所作的最新努力。
中国股市继续强劲反弹也带动全球股市走强，中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收升2.1%，报1,543.01点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲升3.2%。
欧股波动性指数VSTOXX .V2TX跌2.9%，报本月迄今最低的27.88。
希腊要求金援535亿欧元，以帮助偿还债务至2018年，并承诺新的加税政策作为回报。法国经济部长称，对能达成协议有合理的信心。
交易商表示，最新的计划令投资人对在周日限期前达成协议审慎乐观，但许多投资人仍谨慎。
挪威最大银行DNB (DNB.OL)大涨4.6%，此前该行公布的第二季盈利优于预期。
德国DAX指数.GDAXI收高2.9%，报11,315.63点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收高1.39%，报6,673.38点；法国CAC指数.FCHI大涨3.07%，收报4,903.07点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。