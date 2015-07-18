欧股下跌 因受希腊救助消息引发的释然涨势消退

路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周五从六周高位回落，因受近期希腊救助消息推动的释然性涨势后继无力，且沃尔沃汽车股价下跌，也向股指施压。

欧洲企业季报开锣。爱立信(ERICb.ST)、家电生产商伊莱克斯(ELUXb.ST)和香水制造商Givaudan GIVN.VX公布的业绩好于预期。Givaudan劲涨约4%，爱立信攀升3.4%。

但沃尔沃汽车警告称，预计北美市场未来几年增长不大后，股价大跌6.3%。

EuroSTOXX 50指数.STOXX50E下跌0.2%，回吐上日录得的涨幅，当日对希腊债务协议抱存新的预期及欧洲央行对希腊银行业提供更多援助，扶助欧股攀升。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3周五持平，仍接近六周高位。

“企业业绩良莠不齐，市场因希腊债务消息上涨后有些回落。许多人原本就预期最坏的情况不会发生，所以资金已投入市场，”Peregrine & Black交易商Markus Huber说。

尽管对希腊的担忧持续，但欧洲央行的刺激举措扶助欧股的表现。

Jefferies称，欧洲和北美市场是过去一周有资金净流入，流入欧洲股市的资金上升至41亿美元。

尽管预计有利欧洲出口商的欧元跌势及今年稍早油价大跌对第二季欧洲企业盈利的帮助不及第一季，但仍预计第二季欧洲企业盈利增长5%。

FTSEurofirst指数和Euro STOXX 50指数在今年迄今仍上涨近20%。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.37%，报11,673.42点。英国富时FTSE 100指数.FTSE收低0.31%，报6,775.08点；法国CAC指数.FCHI小幅收涨0.06%，收报5,124.39点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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