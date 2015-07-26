版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 27日 星期一 07:38 BJT

欧洲股市下跌至一周新低 商品类股下挫

路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周五跌至一周新低，因卫星运营商SES (SESFd.PA)等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。

SES大跌6.6%，是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前SES下调全年营收和获利指引，之前公司推迟发射卫星，且美元升值，导致来自固定数据客户的获利下降。

欧洲基本资源类指数.SXPP和能源指数.SXEP分别急跌3%和1.3%，因铜价CMCU3受中国需求忧虑拖累跌至六年低位，油价也跌至近四个月低位，此前数据显示中国制造业活动萎缩。

德国DAX指数.GDAXI大跌1.43%，报11,347.45点，由BASF (BASFn.DE)领跌，BASF公布的盈利低于预期，股价大跌4.6%。

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)挫跌2.7%，德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。

Aggreko (AGGK.L)发出盈警后，股价狂跌12%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。

一些欧洲企业发布利好消息，提振股价攀升。电信业巨擘沃达丰(Vodafone)(VOD.L)称德国和英国主要市场业务改善，推动股价劲升2.8%。

英国富时FTSE 100指数.FTSE收低1.13%，报6,579.81点；法国CAC指数.FCHI收跌0.58%，收报5,057.36点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐