欧洲股市下跌至一周新低 商品类股下挫

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周五跌至一周新低，因卫星运营商SES (SESFd.PA)等企业公布的季报令人失望，拖累股价下挫，且基本金属和原油价格下跌也带动商品类股走低。
SES大跌6.6%，是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前SES下调全年营收和获利指引，之前公司推迟发射卫星，且美元升值，导致来自固定数据客户的获利下降。
欧洲基本资源类指数.SXPP和能源指数.SXEP分别急跌3%和1.3%，因铜价CMCU3受中国需求忧虑拖累跌至六年低位，油价也跌至近四个月低位，此前数据显示中国制造业活动萎缩。
德国DAX指数.GDAXI大跌1.43%，报11,347.45点，由BASF (BASFn.DE)领跌，BASF公布的盈利低于预期，股价大跌4.6%。
福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)挫跌2.7%，德国杂志Manager Magazin报导，大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)正在筹备一项成本削减计划，由于中国市场需求疲弱，可能导致集团全年获利下降逾10亿欧元。
Aggreko (AGGK.L)发出盈警后，股价狂跌12%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫0.9%，报1,564.03点，为逾一周最低。该指数本周下跌2.8%，之前两周上涨。
一些欧洲企业发布利好消息，提振股价攀升。电信业巨擘沃达丰(Vodafone)(VOD.L)称德国和英国主要市场业务改善，推动股价劲升2.8%。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收低1.13%，报6,579.81点；法国CAC指数.FCHI收跌0.58%，收报5,057.36点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。