欧洲股市攀升 受助于金融股上涨

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月10日 - 欧洲股市周一攀升，一些大型金融股上涨，抵销能源股下跌对大盘造成的拖累；能源股走软限制英国股市的升幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E和德股DAX指数.GDAXI均上涨1%，法股CAC指数.FCHI升0.8%。
希腊主要股指.ATG攀升2.1%，因有迹象显示希腊新救助协议可望达成，尽管希腊股市较今年初触及的水准仍下跌17%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨0.7%，但英国富时100指数.FTSE表现落后，仅录得0.3%的涨幅。较之其他欧洲股市，英国富时100指数中商品股所占的比率有较大。
“欧洲大陆市场目前表现好于英国市场。较之英国富时100指数，我青睐Euro STOXX指数，”ACIES Asset Management对冲基金经理及主管Andreas Clenow表示。
油股.SXEP几无进展，周末中国公布的数据显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
但一些金融股表现较佳，支撑欧洲市场。
德国安联(ALVG.DE)跳涨2.6%，此前摩根大通、Berenberg和Exane BNP Paribas上调其目标价。
意大利Banco Popolare BAPO.MI攀升3.6%，该行在上周五稍晚公布盈利上升。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。