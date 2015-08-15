欧股本周跌幅为逾一个月来最大 受中国安排人民币贬值拖累

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月14日 - 欧洲股市周五下滑，本周跌幅为逾一个月来最大，此前中国安排人民币贬值。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3回落0.1%，本周下跌3%，为7月底来表现最差的一周。
RWE (RWEG.DE)下挫2.4%，此前Natixis和瑞银下调对RWE的目标价，但支付服务公司Ingenico (INGC.PA)劲升5.6%，因该公司被纳入MSCI全球指数.WORLD之内。
“中国让人民币贬值令市场震惊，事前没有露出半点端倪。随着尘埃落定，市场稍作喘息，”Peregrine & Black高级销售交易商Markus Huber表示。
Huber称，如果人民币下周企稳，将有助市场恢复信心。
摩根士丹利股市策略师表示，如果投资者将中国容许人民币贬值解读为预示中国将祭出更多经济刺激举措，投资者信心可能受到提振。
“任何显示中国可能加大经济刺激计划力度的迹象将使市场人气从避险转为冒险，因投资者考虑到全球经济成长可能增强，”摩根士丹利股市策略师在报告中说。
德股DAX指数.GDAXI下跌0.27%，报10,985.14点，法股CAC指数.FCHI下滑0.61%，报4,956.47点，英股富时100指数.FTSE下跌0.27%，报6,550.74点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。