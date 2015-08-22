欧股录得近四年最大单日跌幅 因对中国经济的担忧加重

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦8月21日 - 欧洲股市周五录得近四年来最大单日跌幅，因对中国经济的担忧加重，打压全球市场。
许多投资者称他们对短期前景感到不安。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收低3.40%，报1,427.13点。
FTSEurofirst 300指数盘中跌至1月来最低水准，且录得2011年11月来表现最差的一日，当时曾录得3.44%的单日跌幅。该指数本周跌幅为2011年8月来最大。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌3.2%。德股DAX指数.GDAXI重挫3%，收报10,124.52点，较4月触及的纪录高位低接近20%。
全球投资者对最新出炉的中国经济数据保持警惕。Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，令对全球第二大经济体经济放缓的担忧加剧。
雅典股市.ATG下跌2.5%，此前希腊总理齐普拉斯辞职，该国可能在9月提前举行大选。
英股富时100指数.FTSE下跌2.83%，报6,187.65点。法股CAC指数.FCHI收低3.19%，报4,630.99点，(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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