欧股录得近四年最大单日跌幅 因对中国经济的担忧加重

路透伦敦8月21日 - 欧洲股市周五录得近四年来最大单日跌幅，因对中国经济的担忧加重，打压全球市场。

许多投资者称他们对短期前景感到不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收低3.40%，报1,427.13点。

FTSEurofirst 300指数盘中跌至1月来最低水准，且录得2011年11月来表现最差的一日，当时曾录得3.44%的单日跌幅。该指数本周跌幅为2011年8月来最大。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E急跌3.2%。德股DAX指数.GDAXI重挫3%，收报10,124.52点，较4月触及的纪录高位低接近20%。

全球投资者对最新出炉的中国经济数据保持警惕。Markit/财新数据显示8月中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，令对全球第二大经济体经济放缓的担忧加剧。

雅典股市.ATG下跌2.5%，此前希腊总理齐普拉斯辞职，该国可能在9月提前举行大选。

英股富时100指数.FTSE下跌2.83%，报6,187.65点。法股CAC指数.FCHI收低3.19%，报4,630.99点，(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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