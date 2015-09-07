欧洲股市在矿业类股引领下收高 嘉能可股价跳涨

路透伦敦9月7日 - 欧洲股市周一上涨，基础资源类股引领大盘走高，此前矿产与大宗商品交易公司嘉能可(GLEN.L)宣布，计划削减债务并缩减非洲的铜矿业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,399.34点，早盘一度触及1,409.64点高位。

嘉能可股价上扬7%，之前该公司表示计划出售资产，发行新股筹集25亿美元，并暂停派发股息，以便到明年年底时将债务削减三分之一至200亿美元。

“最近几周，围绕该集团资产负债表的担心严重拖累其股价表现。中国前景的不确定及其对矿产业的影响依然存在，嘉能可管理层看来采取果断行动，试图让公司脱离这场风暴的核心，”Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman说。

该公司一直以来承受压力，要求其削减债务，因受中国经济忧虑困扰，公司关键产品(铜和煤炭)的价格跌至逾六年来低点。股价尽管在周一反弹，但今年以来跌幅仍超过50%，上周更是触及纪录低点。

仅经营铜业务的矿商股价上涨，因嘉能可表示将暂停两座矿场生产，从而使铜市供应减少40万吨。

安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)劲扬7.5%，扶助STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP上涨1.7%，成为涨幅最大的板块。

分析师表示，欧洲股市仍很容易进一步下挫，因为对中国经济增长步伐的担忧犹存。

由于美国周一因公共假期休市，欧洲市场交投清淡。FTSEurofirst 300指数成交量只有90日均值的57%。

德股DAX指数.GDAXI收高0.7%，报10,108.61点，亦受德国工业生产数据提振。数据显示，德国7月工业生产增速为今年以来最快，显示德国经济在第三季起始表现强劲。

英股富时100指数.FTSE涨0.52%，收报6,074.52点；法股CAC指数.FCHI收升0.59%，报4,549.64点。(完)

(编译 郑茵/许娜；审校 杜明霞/戴素萍)

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