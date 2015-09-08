欧股收高 德国数据强劲带动德股跑赢

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦9月8日 - 欧洲股市周二上扬，德国股市指标DAX指数表现优于整体欧股，因之前德国公布的贸易数据强劲。
分析师表示，中国股市尾盘反弹，在稍早下滑后，上证综指.SSEC大幅收高2.9%，也有助于改善市场人气。中国股市大跌以及对中国经济成长的担忧近期令欧股也承受了重大压力。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.2%，报1,415.58点。德股DAX指数.GDAXI收高1.61%，报10,271.36点。
德国联邦统计局公布的数据显示，7月出口与进口均增至纪录高位。7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。
“德国数据带来一些安慰，欧洲经济复苏仍在轨道上，新兴市场动荡没有影响德国出口太多。”BNP Paribas Fortis Global Markets研究部门主管Philippe Gijsels称。
中国股市沪综指周二收涨2.9%，终结连四日跌势，A股成交额创近七个月新低。分析师称，监管层频频发布利好，但市场信心仍脆弱；虽然午后大盘股拉抬沪指强势翻红，并带动中小板和创业板大涨，但在量能大幅萎缩、汇率波动导致人民币资产吸引力下降背景下，料大盘反弹高度有限。
英股富时100指数.FTSE收高1.18%，报6,146.10点，法股CAC指数.FCHI上涨1.07%，报4,598.26点。(完)
(编译 李军;审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。