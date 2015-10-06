欧股受扩大宽松货币政策预期刺激劲升3%

路透米兰10月5日 - 欧洲股市周一大涨，因欧洲等地经济数据疲弱，巩固了将扩大宽松货币政策的预期，这会对股市有利，而嘉能可和安赛乐米塔尔走强，提振矿业股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲升3%，报1,412.97点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨3.3%。

MARKIT欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)终值降至2015年5月以来最低，就业指数降至2015年1月以来最低。

“今日的数据对股市有些不利...但数据的影响却为中性，因市场愈发认为多个国家将维持，甚至扩大宽松货币政策。”意大利Cassa Lombarda研究部主管Marco Vailati表示。他还指出，零售销售数据利多，因证实欧洲经济在成长。

美股周一上扬，标普500指数连升第五日，上周美国就业报告令人失望，巩固了对美联储今年不会升息的观点。

法股CAC指数.FCHI劲扬3.54%，报4,616.90点，此前公布的报告显示该国9月服务业活动加速程度超过预期，这是欧元区第二大经济体第三季强劲收尾的迹象。

矿业和贸易巨擘嘉能可(GLEN.L)延续反弹走势，周一飙升21.1%。安赛乐米塔尔(ISPA.AS) (MTS.MC)大涨8.7%，此前花旗集团将该股评级由“卖出”直接上调至“买入”。

大众汽车(VOWG_p.DE)升1.3%，盘中稍早一度重挫6.5%，至五年低点。

葡萄牙指标PSI-20指数.PSI20攀升3.5%，此前葡萄牙中右翼政府赢得了周日的大选。

英股富时100指数.FTSE收高2.76%，报6,298.92点，德国DAX指数.GDAXI上扬2.74%，收报9,814.79点。(完)