欧股升至两周高位 汽车股和油股领涨

路透米兰10月6日 - 欧洲股市周二收高，汽车股和油股领涨，受助于对欧洲央行和美联储将维持对股市有利的货币政策的预期扶助。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升0.65%，报1,422.12点，这是约两周高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨0.93%。

“毫无疑问，过去几日，市场人气已经改善，因对美国即将升息的不确定性暂时消除。”Peregrine & Black交易员Markus Huber表示。

“尾盘市场走强肯定证实了‘多头’正慢慢的再度占了上风。”

周二数据显示，欧洲最大经济体－德国工业订单下滑，主要因来自非欧元区国家的需求减弱。

ETX Capital交易部门主管Joe Rundle指出，数据转差最终意味着欧洲央行会维持极度宽松货币政策。

之前受大众汽车(VOWG_p.DE)排放测试作假丑闻拖累的汽车股.SXAP今日涨幅居前，大涨2.1%。

熟知事况消息人士指出，法国汽车制造商雷诺汽车(Renault) (RENA.PA)计划于周二稍晚召开董事会，讨论与日本伙伴日产汽车(7201.T)的结盟问题。雷诺汽车劲扬5.75%。

油股.SXOP升2.9%，因布兰特原油期货重返每桶50美元之上。

啤酒生产商SABMillerSAB.L下挫3.7%，此前彭博报导据称该公司因报价过低为由，已经拒绝了百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)的收购。

英股富时100指数.FTSE收高0.43%，报6,326.16点，法股CAC指数.FCHI劲扬0.95%，报4,660.64点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.9%，收报9,902.83点。(完)