欧洲股市收于五周高点 法国零售商家乐福领涨

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰/伦敦10月16日 - 欧洲股市周五收于五周来最高水准，受助于货币政策将保持宽松的预期，法国零售商家乐福(CARR.PA)因良好的季度业绩领涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.7%，报1,435.49点。本周该指数略微上涨，但波动较大，上周该指数上涨4.4%。
在美国股市上涨带动下，欧洲股市上扬，此前亚洲股市大涨，美国经济数据缓解了对经济复苏步伐的担忧。
“在市盈率方面，欧股是有吸引力的，美国业绩季的高峰期没有令人震惊的消息，看上去股市投资者可能在8月和9月的大跌后找到了底部。”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring称。
欧洲最大零售商家乐福(CARR.PA)股价上涨6.6%，该公司周五公布业绩显示第三季销售增长加速，这反映了公司在南欧的经营有所改善，以及在巴西的营销持坚，尽管巴西经济下滑。
时尚服装制造商Hugo Boss(BOSSn.DE)大跌11%，因该公司下调2015年销售和利润预期，称原因为中国的销售不振，以及美国消费者购买意愿减弱损及其第三季业绩。
西班牙蓝筹IBEX指数.IBEX表现好于欧洲其他股指，受银行股上涨提振，Santander (SAN.MC)，BBVA (BBVA.MC)和Banco Popular (POP.MC)涨幅在1.5%-3%之间。
“有传闻称西班牙主权评等将被上调，令政府公债收益率周五走低，这推高了银行股，同时银行股价格也非常具有吸引力。”Beka Finance分析师Javier Bernat称。
英股富时100指数.FTSE收涨0.62%，报6,378.04点，法国CAC 40指数.FCHI收涨0.59%，收报4,702.79点，德国DAX指数.GDAXI收涨0.39%，收报1,0104.43点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。