欧洲股市录得一个月以来最好周度表现 但售股计划限制了涨幅

路透伦敦/米兰11月20日 - 欧洲股市周五收高，录得一个月以来最好的周度表现，指标指数升至三个月高位，受助于欧洲央行将采取更多刺激措施的预期不断增强，但主要公司的售股计划限制了涨幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.19%，报1,505.16点。本周涨幅逾3%。Euro STOXX 50指数涨0.1%。

投资者称，市场人气得到提振，因欧洲央行总裁德拉吉最新表示将快速行动拉升低迷的通胀，强调调整央行的资产购买计划和下调存款利率是可能采用的工具。

旅游类股自上周的巴黎恐袭事件后表现落后，法国航空(AIRF.PA)过去两周下跌逾6%，该公司称，乘机人数有所减少，但现在判断巴黎事件对订票影响有多严重还太早。

国防股表现跑赢大盘。BAE Systems (BAES.L)收涨1.6%，在一周多一点的时间内已累积上涨逾11%，受益于Investec将其评级从“卖出”上调至“买入”，因地缘政治局势恶化限制了BAE的核心市场国防预算面临的风险。

涨幅最大的是瑞士的工业公司Oerlikon (OERL.S)，急升6%，此前瑞典的Atlas Copco (ATCOa.ST)称，将以现金方式收购该公司企业价值达4.86亿欧元的真空业务。

葡萄牙公司Galp Energia (GALP.LS)急跌5%，此前Eni (ENI.MI)出售了所持该公司的剩余4%股权，筹得资金3.25亿欧元。

西班牙收费公路运营商Abertis (ABE.MC)下跌4.1%，因CVC出售了所持有的该公司剩余6.4%股权。

德国DAX指数.GDAXI涨0.3%，跑赢其他股指，大众汽车(VOWG_p.DE)涨2.5%，此前公司宣布明年削减投资10亿欧元。

希腊股市下跌1.7%，因担心该国出现新的政治不稳定。

英国富时100指数.FTSE上涨0.07%，收报6,334.63点。德国DAX指数.GDAXI升0.31%，报11,119.83点。法国CAC指数.FCHI下跌0.08%，报4,910.97点。(完)