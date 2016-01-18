欧洲股市收低 受欧元区银行股下跌拖累

路透伦敦1月18日 - 欧元区银行股周一下跌，拖累欧洲股市下滑，此前欧洲央行在审查一些区内银行不良贷款，使一欧元区主要指数降至逾一年低位。

欧元区银行股指数.SX7E大跌3.1%，交易商称，因周末欧洲央行审查多家欧元区银行不良贷款，显示出央行加大应对区内坏账高企问题的力度。

西班牙Banco de Sabadell (SABE.MC)、法国农业信贷银行(CAGR.PA) 和葡萄牙的Banco Comercial Portugues(BCP.LS) 跌幅介乎4.5-7.8%。

意大利的银行股跌幅居前，Banco Monte Paschi (BMPS.MI)暴跌14.8%，Banco PopolareBAPO.MI、意大利裕信银行(CRDI.MI)和Mediobanca (MDBI.MI)挫跌6.7-4.8%不等。

去年，意大利的银行股表现好于同业，但券商开始对它们的看法转为较负面。

银行股走低，拖累欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.6%，跑输泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3，后者下滑0.3%，报1,293.29点。

欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及逾一年最低水准。一些市场人士称，欧洲央行本周召开会议，可能祭出更多经济刺激举措，鉴于油价走低和对中国的担忧拖累欧洲股市下跌了10%。

爱立信(ERICb.ST) 劲升2.9%，此前Nordea Markets 将该股评级上调至“买入”。

英股富时100指数.FTSE收低0.42%，报5,779.92点，法股CAC指数.FCHI下挫0.49%，报4,189.57点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.25%，报9,521.85点。(完)