欧洲股市大涨2% 受助于企业业绩强劲

路透米兰/伦敦2月25日 - 欧洲股市周四从本周稍早的跌势中强劲反弹，因英国莱斯银行(LLOY.L)等公司公布的业绩强劲，提振了股市。

过去两日大跌约4%的泛欧FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%，报1,284.58点。

但今年迄今该指数仍下挫了约10%，受对全球经济放缓和欧洲银行业体质的担忧拖累。

目前市场关注本周末在上海召开的20国集团(G20)财长和央行行长会议，但一些投资人对此次会议是否能对市场信心带来大的提振持怀疑态度。

“快到G20会议了，但市场看上去期望值不高。”JCI Capital高级投资组合经理人Alessandro Balsotti表示。

莱斯银行暴涨13.5%，此前宣布派发特别股息及获利增加。

法国安盛保险(AXAF.PA)公布盈利上升后股价收高1.2%。

德意志电信(DTEGn.DE)大涨2.1%，该公司公布的其德国市场第四季业绩优于预期。

根据汤森路透StarMine数据，截至目前，53%的European STOXX 600指数成份股第四季业绩达到或超过分析师预估。

美国投资银行花旗下调今年全球经济成长预估，但维持对英国外欧洲股市的“增持”评级。

英股富时100指数.FTSE收高2.48%，至6,012.81点，法股CAC指数.FCHI大涨2.24%，至4,248.45点，德国DAX指数.GDAXI收高1.79%，至9,331.48点。(完)