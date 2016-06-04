欧股受美国疲弱就业报告拖累收低 Accor因锦江拟增持股权而猛涨

路透伦敦/米兰6月3日 - 欧洲股市周五下挫，因美国就业岗位增幅远低于预期，而酒店集团Accor股价急升，因中国锦江股份(600754.SS)计划提高对该公司的持股。

美国5月就业岗位增幅为逾五年来最低，暗示就业市场回软，美联储本月加息的预期破灭。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.9%，至一周半最低水准。该指数本周下跌2.4%，结束之前三周连涨势头。

“美国非农就业数据太离谱了，令人难以置信，这是美联储会议前的最后一份重要数据，”Think Forex首席市场分析师Naeem Aslam说。

经济学家现预计美联储加息将要等到7月，也就是说，全球最大经济体的货币政策决定将在英国退欧公投之后做出。

欧洲汽车股.SXAP下挫2.3%，是表现最差的板块，因对美国不久将加息的预期减弱，拖累美元下跌，从而使欧元涨至四周高位。欧元走强对出口导向型产业不利。

银行股.SX7P下挫2.2%，是跌幅第二大的板块。

Accor(ACCP.PA)急升6.7%，是涨幅最大的FTSEurofirst指数成份股。法国费加罗报报导，中国锦江股份考虑将对Accor持股增至29%。Accor拒绝置评。

商品股上涨，欧洲基本资源股指数.SXPP上扬1.7%，因美元下跌推高金属价格。

英国富时100指数.FTSE上涨0.39%，收报6,209.63点。法股CAC 40指数.FCHI回落0.99%，收报4,421.78点。德国DAX指数.GDAXI下滑1.03%，收报10,103.26点。 (完)