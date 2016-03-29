欧股上涨 保险股上涨抵消矿业股下跌

路透伦敦3月29日 - 欧洲股市周二上涨，因保险股的上涨抵消了商品相关类股的下跌，后者跟随金属和油价走势下挫。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 上涨0.5%，欧元区绩优股STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.6%。

STOXX Europe 600保险股指数.SXIP攀升0.8%，为表现最好的类股之一。

RSA Insurance (RSA.L)涨1.6%，此前德意志银行和巴克莱提高了该股的目标价，荷兰保险商和金融服务公司NN Group (NN.AS)上涨1.5%，因汇丰将该股列入“欧洲十大超级股票”名单。

包括嘉能可Glencore (GLEN.L)和英美资源集团(AAL.L)在内的矿业股下滑，跟随金属价格下跌的走势。

油价下挫推低BP (BP.L)和道达尔(TOTF.PA)股价。

“商品价格的下挫对整体风险情绪不太有利，”Hantec Markets分析师Richard Perry称。

葡萄牙银行股BPI (BBPI.LS)和Millennium BCP (BCP.LS)分别下跌6.7%和6.8%，此前西班牙Caixabank和Angolan investor Isabel dos Santos未能就持股BPI达成协议。

FTSEurofirst指数已经从2月的低点反弹了约10%，但该指数仍自今年初以来下跌8%，主要受中国引领全球经济放缓的忧虑拖累。

英股富时100指数.FTSE收跌0.01%，至6,105.90点，法股CAC指数.FCHI涨0.85%，报4,366.67点，德国DAX指数.GDAXI上涨0.37%，至9,887.94点。(完)