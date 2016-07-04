欧洲股市结束四连涨升势暂竭 意大利西雅那银行跌至纪录低位

路透米兰7月4日 - 欧洲股市周一结束四连涨，银行股受到重创，抵销金属价格走坚提振矿业股上涨对大盘的支撑。

意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)触及纪录低位，大幅收跌14%，欧洲央行已经告知该行需要在未来三年将不良贷款削减30%，令人担心该行可能不得不很快要筹措资金。意大利股指FTSE MIB指数.FTMIB下挫1.7%，表现不及其他欧洲股市。

泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，过去四日累计上涨7.6%。FTSEurofirst 300指数.FTEU3下滑0.6%。

一些投资者预计在7月21日下次欧洲央行政策会议前，市场将保持警惕，摩根大通JP Morgan Cazenove的策略师称，他们预计欧股反弹不会持续太久，“政治不确定将持续，市场动能很可能减弱。”

欧洲STOXX 600银行指数.SX7P下挫1.6%，由大跌3.7%的意大利银行股.FTIT8300领跌。此前意大利总理伦齐发言人否认《金融时报》的相关报导，称意大利并未打算违法欧盟规定向其银行业注入数以十亿欧元计的公共资金，并称意大利打算完全遵守欧盟规定。

欧洲STOXX 600基本资源类指数.SXPP是升幅最大的板块，大涨1.5%，因铜价升至两个月高位，受助于预期中国将出台刺激计划。

力拓(RIO.L)、英美资源(AAL.L)和必和必拓(BLT.L)升幅介乎0.5-1.3%。

贵金属矿商也升至多年新高，和金银价格一起上涨，RandgoldResources (RRS.L)劲涨7.7%，升至纪录新高，Fresnillo(FRES.L)升4.4%，至2012年底来最高水准。

英股富时100指数.FTSE跌0.84%，报6,522.26点，法股CAC 40指数.FCHI下滑0.91%，收报4,234.86点。德国DAX指数.GDAXI跌0.69%，收报9,709.09点。(完)