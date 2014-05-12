欧股升至六年高位 受助于意大利公司季报强劲和企业并购消息

ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品

路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB与美国国际商业机器(IBM)公司签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。