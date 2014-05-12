欧股升至六年高位 受助于意大利公司季报强劲和企业并购消息

ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品
路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB与美国国际商业机器(IBM)公司签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，创六年高位
* Euro STOXX 50指数上涨0.7%
* 意大利企业季报强劲支撑复苏希望
* Sky Deutschland和Alstom受并购消息带动走强
路透伦敦5月12日 -欧洲股市周一触及六年高位，受助于意大利企业季报强劲，包括该国最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)，且企业并购活动也提振市场。
市场人气受到进一步支撑，因欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话后，投资者重新臆测欧洲央行将推出货币刺激政策。
意大利裕信银行(CRDI.MI)、Banca Popolare di MilanoPMII.MI和公路及机场运营商Atlantia (ATL.MI)业绩优于预期，令投资者对意大利经济复苏的乐观看法增强。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3升0.7%，收报1,364.48点，稍早触及2008年5月来最高的1,365.26点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.7%，收报3,206.97点。
欧洲央行管委诺沃特尼称，单凭降息可能不足以对抗低通胀，他青睐“一揽子”举措，交易商臆测这些举措包括购买资产。诺沃特尼的讲话也支撑市场。
周一，法国Alstom (ALSO.PA)急升2.8%，之前德国总理表示，政府将支持西门子收购Alstom。
英国最大的付费电视公司BSkyB BSY.L表示，正就并购SkyDeutschland SKYDn.DE和Sky Italia进行磋商。SkyDeutschland股价暴涨约10%，BSkyB下挫2.4%。
英国富时100指数.FTSE收高0.55%，报6,851.75点；德国DAX指数.GDAXI收涨1.26%，报9,702.46点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.37%，报4,493.65点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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