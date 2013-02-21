欧股收低 周末大选不确定性带动意大利股市领跌

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300收低1.5%报1,151.61点
* Euro STOXX 50指数大跌2.3%至年内新低
* 意大利FTSE MIB指数重挫3.1%,受大选前忧虑拖累
* 一些人认为意大利股市带动的跌势只是短暂的
路透伦敦2月21日 - 欧洲股市周四收低,遭意大利股市重挫打压,本周末意大利大选的不确定性带动欧元区一主要股指跌至年初以来最低位.
欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E大跌2.3%,报2,579.76点,创下年内新低,而且是去年11月30日以来的最低收位.
泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数.FTEU3亦跌1.5%,报1,151.61点,为2月7日以来最低收位.
意大利FTSE MIB指数.FTMIB为欧洲表现最差的股市,重挫3.1%,受2月23-24日进行的意大利大选结果不确定性影响.
STOXX Europe 600银行股指数.SX7P被市场认为对于欧元区问题迹象最为敏感,该指数大跌2.5%,为表现最糟糕的类股.
英国富时100指数.FTSE跌1.62%,报6,291.54点.德国DAX指数.GDAXI收低1.88%,报7,583.57点;法国CAC-40指数.FCHI重挫2.29%,报3,624.80点.(完)
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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