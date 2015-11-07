欧洲股市收涨 因美国就业数据强劲

路透米兰/伦敦11月6日 - 欧洲股市周五收涨，因强于预期的美国就业数据提振美元，推高汽车等出口型股，不过拥有卡地亚品牌的奢侈品公司Richemont CFR.VX骤降，之前警告称下半年获利面临挑战。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.27%，报1,498.99点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬0.6%。出口股占据较大权重的德股DAX指数.GDAXI表现出色，上扬0.92%，收报10,988.03点。

美国10月就业数据强劲表明就业市场改善，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月升息的机率，打压美股在最初几个小时的交易中走低。

“毫无疑问，美国数据促使我们预计美联储将在12月升息，”资产管理公司Anthilia Capital的首席投资长Andrea Cuturi表示，“美国进入收紧政策周期，意味着从此以后，美股可能跑输欧股，因两地的货币政策路径背道而驰。”

瑞士农业企业先正达(Syngenta)SYNN.VX急升4.1%，之前媒体报导称， 杜邦的农业部门与先正达进行交易磋商。另一项报导称，先正达股东对此感到不满，呼吁公司放弃出售部分业务的努力，转而进行战略评估。

Richemont大跌5.7%，之前该公司报告上半年净利增幅不及预期，并警告称下半年获利面临挑战，因对高档珠宝的需求可能不足以弥补香港市场豪华表销售下降的影响。

英股富时100指数收跌0.17%，报6,353.83点，法国CAC 40指数微升0.08%，收报4,984.15点。(完)