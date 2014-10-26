欧洲股市回落 因Kering和巴斯夫下跌

路透伦敦10月24日 - 欧洲股市周五回落，因奢侈品集团Kering (PRTP.PA)和德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)公布业绩后股价下跌，且对埃博拉病毒的新忧虑向市场施压。

Kering (PRTP.PA)股价急跌5.1%，可能是表现最差的FTSEurofirst 300指数成份股，之前Kering公布旗下Gucci品牌的产品销售下跌。

化工企业巴斯夫也下跌3.2%，因欧洲市场需求疲弱，公司下调了2015年获利预估。

这两家公司股价下跌，且投资者对埃博拉病毒的新忧虑，导致泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.34%，报1,312.74点。

对埃博拉疫情的忧虑加重，之前一名曾在西非国家治疗埃博拉病人的医生在纽约市医院接受埃博拉病毒测试呈阳性，成为纽约首宗病例。

欧元区银行指数.SX7E上升0.7%，因投资者押注周末欧洲央行公布银行测试结果，将显示区内大型银行的体质没有大问题。

消息人士周五称，25家欧洲银行未能通过2013年底压力测试，多达10家银行仍资本不足。不过，交易商表示，他们预计区内大型银行都能通过压力测试。

沃尔沃汽车(VOLVb.ST)上涨7.1%，此前公司公布核心盈利意外上升。

尽管FTSEurofirst 300指数周五回落，但本周上升2.5%，录得2013年12月以来最大周度涨幅。

英国富时100指数.FTSE收低0.47%，报6,388.73点；德国DAX指数.GDAXI收低0.66%，报8,987.80点；法国CAC指数.FCHI收跌0.69%，报4,128.90点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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