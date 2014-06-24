欧洲股市走低 比利时零售商COLRUYT领跌

路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周二走低，比利时零售商Colruyt (COLR.BR)领跌，因该公司的获利不佳，另外，最新的企业并购迹象并未能进一步提振欧洲市场的表现。

Colruyt急跌3.2%，至两个半月低位，成交放量，因该公司报告季度获利小跌， 并警告称来年业务环境艰困。

Colruyt的成交量是90日均值的两倍。泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3指数收跌0.1%，报1,386.75点，从上周触及的六年半高位回落，但成交量仅相当于90日均值的约四分之三。

欧元区经济表现疲弱的迹象重压股市。德国6月IFO企业景气判断指数跌幅超过预期，至年内最低水平。

英国央行官员在议会的证词也使投资者不愿在股市大举押注。

英国央行总裁卡尼在议会作证时表示，市场表现并未完全反映强劲的经济数据，解释为什么他在本月稍早暗示可能较市场预期提前升息。

央行副总裁宾恩称，英国正逐步接近收紧货币政策的时点，但何时开始行动，取决于之后经济的表现。

英国富时100指数.FTSE收跌0.2%，报6,878.07点。德国DAX指数.GDAXI上扬0.17%，收报9,938.08点。法股CAC-40指数.FCHI收高0.06%，收报4,518.34点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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