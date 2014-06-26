欧洲股市小幅收低 受美联储官员讲话影响

路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周四承压走软，此前圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话暗示美国经济将准备好明年年初升息。

银行股走软也拖累市场表现，巴克莱(BARC.L)领跌，纽约首席检察官周三对巴克莱提起证券欺诈诉讼。

布拉德表示，今年稍晚失业率将跌至6%之下，通胀率可以轻松升高，甚至是来到2%。布拉德的讲话令市场遭遇短暂抛压。

布拉德还重申，基于他对未来四季美国经济成长将达3%的预估，相信明年首季结束前升息将是合适的。

“我认为主要是布拉德的讲话(引发市场走软)，”Monument Securities董事Andy Ash表示，“我认为也是因为市场突破了一些颇为重要的(技术)水准。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3在布拉德讲话后一度大跌0.7%，之后收复部分失地，收低0.1%，报1,370.38点，从上周触及的六年半高位回落。

巴克莱重挫6.5%，纽约首席检察官周三对巴克莱提起证券欺诈诉讼，因为该行尽管宣称保护其他客户的利益，但实际上给予美国高频交易商客户不公平的优势。

周三巴克莱大跌令市值蒸发超过20亿英镑。今年迄今，该股重挫约20%，市值减少约89亿英镑。

渣打(STAN.L)收挫4.3%，该行警告今年获利下滑，上半年净利减少20%。

英国富时100指数.FTSE微升0.02%，报6,735.12点。法股CAC指数.FCHI下挫0.47%，报4,439.63点，德国DAX指数.GDAXI下滑0.64%，收报9,804.90点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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