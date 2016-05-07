欧洲股市下跌 因安赛乐米塔尔和Man Group股价下滑

路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周五下跌，钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)IPSA.AS和对冲基金Man Group(EMG.L)跌幅居前。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,303.30点。该指数今年迄今下挫约9%。

美国公布数据显示，4月非农就业岗位增加16万个，为七个月来最低增幅，且远低于路透调查中分析师预计的增加20.2万个后，欧股跌至日内低位。

尽管该数据加重对美国经济状况的担忧，且令人怀疑美联储在今年底前会否加息，但美国推迟加息的前景也缓解部份投资者的忧虑。

不过，美国就业数据令美元兑欧元下跌，欧元走强，向欧股施压，因欧元坚挺使欧洲出口商品和服务更昂贵，且进口更便宜。

全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔挫跌1.2%，此前公司维持其财测不变。Man Group暴跌8.6%，此前花旗集团将该公司评级从“买入”下调至“卖出”。

意大利西雅那银行(Banca MPS)上涨2.4%，此前该行公布第一季业绩好于预期。

英国富时100指数.FTSE收涨0.14%，报6,125.70点。法股CAC 40指数.FCHI下跌0.42%，收报4,301.24点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.18%，收报9,869.95点。(完)