欧洲股市下跌 因安赛乐米塔尔和Man Group股价下滑

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周五下跌，钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)IPSA.AS和对冲基金Man Group(EMG.L)跌幅居前。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,303.30点。该指数今年迄今下挫约9%。
美国公布数据显示，4月非农就业岗位增加16万个，为七个月来最低增幅，且远低于路透调查中分析师预计的增加20.2万个后，欧股跌至日内低位。
尽管该数据加重对美国经济状况的担忧，且令人怀疑美联储在今年底前会否加息，但美国推迟加息的前景也缓解部份投资者的忧虑。
不过，美国就业数据令美元兑欧元下跌，欧元走强，向欧股施压，因欧元坚挺使欧洲出口商品和服务更昂贵，且进口更便宜。
全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔挫跌1.2%，此前公司维持其财测不变。Man Group暴跌8.6%，此前花旗集团将该公司评级从“买入”下调至“卖出”。
意大利西雅那银行(Banca MPS)上涨2.4%，此前该行公布第一季业绩好于预期。
英国富时100指数.FTSE收涨0.14%，报6,125.70点。法股CAC 40指数.FCHI下跌0.42%，收报4,301.24点。德国DAX指数.GDAXI上涨0.18%，收报9,869.95点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。