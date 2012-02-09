欧洲股市攀升至近六个月高位

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透伦敦2月9日电---欧洲股市周四攀升至近六个月高位,此前三个交易日均下跌,美国宏观经济数据和希腊政界领袖达成撙节协议鼓励投资者买入景气循环类股票.
分析师表示,欧洲股市在未来几个月有创新高的可能性,因全球经济状况改善、企业盈利保持韧性以及欧元区金融体系的流动性已经增加.自11月,欧股已大涨超过20%.
分析师建议投资人逢低吸纳,逐步增加对汽车、银行和营建等景气类股的敞口,这些类股在全球经济复苏加快的情况下可能大涨.
STOXX欧洲600汽车类股指数.SXAP上扬2.9%,德国高档车制造商戴姆勒(DAIGn.DE)以4.6%的涨幅领先.该公司表示2011年获利受梅塞德斯-奔驰品牌的纪录表现提振,且2012年营收预计将创新高.
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%,报1,073.53点.上日该指数一度触及1,079.97点水准,为去年8月初迄今最高.
"市场可能会进一步上涨.现在有经济(数据)支持,企业获利也将持续表现良好."MainFirst Asset Management董事总经理Anko Beldsnijder称.
"我可能会购买一系列价格低廉的景气循环股,如汽车和矿业股.我也看好一些业务表现强劲的防御类股,像Imperial Tobacco GroupIMT.L."
数据显示,上周美国初请失业金人数意外下降,巩固了就业市场正在改善的观点.
英国富时100指数.FTSE收涨0.33%,报5895.47点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.59%,报6788.80点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.43%,报3424.71点.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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