欧洲股市收低 穆迪下调六个欧元区国家评级

* FTSEurofirst 300指数收跌0.2%
* 美国1月零售销售数据令人失望
* 穆迪下调六个欧元区国家评级
路透伦敦2月14日电---欧洲股市周二收低,此前美国公布的零售销售数据逊於预期,令人怀疑美国经济复苏的力道,且之前穆迪下调六个欧元区国家评级.
不过德国分析师和投资者人气升至去年4月以来首见的高位,帮助抑制主要股指的跌势.
泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.2%,收报1,069.75点,交易日内在平盘上下方游走.
"美国零售销售数据逊於预期令欧洲股市在午後下跌,抵消了德国ZEW经济景气判断指数高於预期带来的多数支撑,"City Index首席市场策略师Joshua Raymond称.
美国1月零售销售较前月仅上升0.4%,因消费者减少了购车和在线购物.不过,扣除汽车,汽油和建筑材料的零售销售较前月成长0.7%.
周一评级机构穆迪警告称,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.
欧洲许多银行拥有欧元区二线国家的巨大敞口,欧债危机後它们的财务状况严重受创,银行股今天跌幅居前.STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E跌1.2%.法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)下挫5%.
英国富时100指数.FTSE收低0.1%,报5,899.87点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.15%,报6,728.19点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.26%,报3,375.64点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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