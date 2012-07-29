欧股触及一周高位 德法声明巩固欧央行行动预期

* FTSEurofirst 300指数收高1.3%,触及一周高位

* 默克尔和奥朗德的声明,以及德拉吉的讲话点燃欧洲央行将行动的希望

路透伦敦7月27日电---欧洲股市周五攀升至一周高位,因越来越多的决策者发表声明支持欧元区,令市场预期欧洲央行即将行动.但如果欧洲央行未能在下周会议上采取行动的话,股市将可能大幅回落.

德国总理默克尔与法国总统奥朗德在声明中称,欧元区各国政府与机构必须各司其职,必须尽快落实上次欧盟峰会的关键决策.二人表示,坚决尽一切所能来保卫欧元区.

默克尔和奥朗德的声明内容和欧洲央行总裁德拉吉上日对保卫欧元区的承诺一致.

上述讲话令避险意愿有所降低,引发市场预期欧洲央行将在下周会议上采取果断行动,欧洲股市因此上扬,在连涨两日後收复过去四日的失地.

但由於目前市场对欧洲央行采取行动的预期高涨,且德国仍不愿意批准一些解决欧元区危机的更为激进的提议,策略师警告,市场可能很快会感到失望.

"当我们进入下一周,市场预期当局将有行动,"Baader Bank股票策略部主管Gerhard Schwarz说.

"人们对负面的宏观经济消息有点沮丧,所以当似乎有些许希望,一些人当然是希望即将有解决方法,因为决策者正更快地作反应.但是否是这情况,仍有待观察."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.3%,报1,05 6.51点,此为一周最高收位.

英国富时100指数.FTSE收升0.97%,报5,627.21点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.62%,报6,689.40点,法国CAC-40指数.FCHI大涨2.28%,报3,280.19点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。