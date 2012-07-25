欧股连跌第四天 因美国经济数据及苹果业绩不佳

* FTSEurofirst 300指数下跌0.1%,Euro STOXX 50指数升0.4%

* 美国新屋销售和苹果业绩疲弱令市场回吐稍早升幅

* 西班牙和意大利股市受到增强ESM臆测带动

路透伦敦7月25日电---欧洲股市周三在清淡交投中连跌第四天,因美国新屋销售数据及代表消费者晴雨表的苹果(AAPL.O)营收令人失望,令市场回吐稍早升幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.72点,或0.1%,报1,017.89点,扩大上日下跌45.86点的跌幅.

根据汤森路透数据,成交非常清淡,成交量约为90日均值的73%,令走势被放大.

该指数在午後交易中转至平盘下方,当时数据显示美国6月新屋销售跌幅为逾一年来最大,且苹果(AAPL.O)季度营收低於预期,受欧洲经济不济冲击.

之前德国公布的7月Ifo企业景气判断指数连续第三个月下降,降至28个月低点,显示欧元区主权债危机风波再起,对欧洲最大经济体内的企业施加了压力.

周三的官方数据显示,英国第二季经济萎缩幅度远超预期,因异常潮湿的天气和额外的公众假期,令已然受累于欧债危机和政府节支措施的经济雪上加霜.

"美国新屋数据不佳,周三稍早英国和德国数据疲弱,且欧债危机仍不断发展,"ETX Capital市场策略师Ishaq Siddiqi说."稍早受诺沃特尼讲话带动的股市升势将不能持续."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数在日内大部份时间上涨,受助于对欧元区救助基金将可获取欧洲央行资金援助解决欧债危机的臆测,因周三欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的.

诺沃特尼的讲话扶助意大利股指和西班牙股指分别上扬1.2%和0.8%.

英国富时100指数.FTSE收低0.02%,报5,498.32点;德国股市DAX指数.GDAXI升0.25%,报6,406.52点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.23%,报3,081.74点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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