欧洲股市挫跌至六个月低位

* FTSEurofirst 300指数收低1.9%,至六个月低位

* 欧元区STOXX 50指数收跌2.4%,至七个月收盘低位

* 疲弱的美国和欧元区数据引发全球经济放缓忧虑

路透伦敦6月1日电---欧洲股市周五跌至六个月低位,且可能进一步下跌,因欧美疲弱的经济数据为全球经济复苏前景投下更多阴影.

市场在午後扩大跌幅,因数据显示美国5月就业岗位增长大幅放缓,失业率自6月以来首度攀升.今日稍早,欧洲数国公布了疲弱的制造业数据.

"今日公布的非农就业报告证实美国经济今年并未呈现强劲复苏之势,"巴黎的Neuflize Private Assets的董事Michiel Van Cranenburgh表示,该公司管理着40亿欧元的资产,主要投资欧洲股市.

"我们尽量规避与经济成长相关的欧美个股,因我们对未来数年的经济状况很不乐观."

德国Dax指数.GDAXI年内迄今表现强於其他欧洲主要股指,但周五跌幅最大,急跌3.4%,至五个月低位.法国CAC-40指数.FHCI触及六个月收盘低位,跌幅为2.2%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.88%,报954.74点,此为去年12月来首见的收盘水准.欧洲绩优股指数欧元区STOXX 50指数.STOXX50E跌至2,068.66点的七个月收盘低位,跌幅达2.4%.

成交量高於90日均值,FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的120%,欧元区STOXX 50指数为90日均值的133%,显示很多投资者加入抛售的行列.

欧元区STOXX-6月期货.STXEc1技术图表直指短期内将进一步走低,之前该合约跌穿2,092点的技术支撑位,收报2,068点.

欧元区STOXX 50指数.V2TX隐含波动率攀升4.1%,至36.38,盘中触及六个月高位37.44.

英国富时100指数.FTSE收跌1.14%,报5,260.19点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌3.42%,报6,050.29点;法国CAC-40指数.FCHI收挫2.21%,报2,950.47点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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