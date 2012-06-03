欧洲股市挫跌至六个月低位

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* FTSEurofirst 300指数收低1.9%,至六个月低位
* 欧元区STOXX 50指数收跌2.4%,至七个月收盘低位
* 疲弱的美国和欧元区数据引发全球经济放缓忧虑
路透伦敦6月1日电---欧洲股市周五跌至六个月低位,且可能进一步下跌,因欧美疲弱的经济数据为全球经济复苏前景投下更多阴影.
市场在午後扩大跌幅,因数据显示美国5月就业岗位增长大幅放缓,失业率自6月以来首度攀升.今日稍早,欧洲数国公布了疲弱的制造业数据.
"今日公布的非农就业报告证实美国经济今年并未呈现强劲复苏之势,"巴黎的Neuflize Private Assets的董事Michiel Van Cranenburgh表示,该公司管理着40亿欧元的资产,主要投资欧洲股市.
"我们尽量规避与经济成长相关的欧美个股,因我们对未来数年的经济状况很不乐观."
德国Dax指数.GDAXI年内迄今表现强於其他欧洲主要股指,但周五跌幅最大,急跌3.4%,至五个月低位.法国CAC-40指数.FHCI触及六个月收盘低位,跌幅为2.2%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.88%,报954.74点,此为去年12月来首见的收盘水准.欧洲绩优股指数欧元区STOXX 50指数.STOXX50E跌至2,068.66点的七个月收盘低位,跌幅达2.4%.
成交量高於90日均值,FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的120%,欧元区STOXX 50指数为90日均值的133%,显示很多投资者加入抛售的行列.
欧元区STOXX-6月期货.STXEc1技术图表直指短期内将进一步走低,之前该合约跌穿2,092点的技术支撑位,收报2,068点.
欧元区STOXX 50指数.V2TX隐含波动率攀升4.1%,至36.38,盘中触及六个月高位37.44.
英国富时100指数.FTSE收跌1.14%,报5,260.19点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌3.42%,报6,050.29点;法国CAC-40指数.FCHI收挫2.21%,报2,950.47点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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