欧股小幅收跌 关注欧央行政策决定

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%,Euro STOXX 50指数跌0.4%

* 因美国市场休市,今日成交量为12月底来最低

* Euro STOXX 50指数未能突破200日移动均线切入位

路透伦敦7月4日电---欧洲股市周三小幅收跌,成交因美国市场休市而极为淡静,投资者在连续三日大涨,和欧洲央行政策会议前夕稍作喘息.

市场普遍预计欧洲央行周四将降息至0.75%纪录低点,以支撑区内岌岌可危的经济,并可能下调存款利率至零,以鼓励银行拆借.

"市场已预计欧洲央行将在周四的会议上宣布降息.目前我们认为,市场短期上行的空间有限,"Barclays France的基金经理Philippe Cohen表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,045.63点.今日成交量仅略高於过去三个月均值的一半,为去年12月圣诞节假期该周以来最低.

Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌0.4%,报2,312.41点,该指数在过去三个交易日大涨近8%,但周三未能突破两个关键的阻力水准,即200日移动均线切入位和自3月中至6月初22%跌势的50%回档位.

许多交易商和基金经理人一直在等待该指数突破这两道阻力水准才会回场.

走势震荡的西班牙和意大利股市跌幅较大,西班牙IBEX指数.IBEX跌0.7%.意大利FTSE MIB指数.FTMIB收挫0.8%.

银行股跌幅居前,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)急跌1.7%.BBVA (BBVA.MC)回落1%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.06%,报5,684.47点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.2%,报6,564.80点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.11%,报3,267.75点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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